Облачно и дожди: синоптики дали прогноз погоды на 17 марта (карта)

Без осадков сегодня лишь в Черниговской области

В Украине сегодня, 17 марта, температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. Почти по всей территории страны будет облачно и дождливо.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Существенных осадков синоптики не прогнозируют лишь в Черниговской области.

В Киеве температура воздуха составит от 5 до 7 градусов выше нуля. Днем жителей и гостей столицы, вероятно, ждет дождь.

Прогноз погоды на 17 марта

На востоке Украины температура воздуха составит от 4 до 8 градусов тепла.

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На севере синоптики обещают от 5 до 7 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха будет колебаться от 2 до 8 градусов выше нуля.

На юге будет теплее: от 8 до 11 градусов выше нуля. Исключение – Одесская область, здесь днем будет от 5 до 7 градусов тепла.

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Ранее сайт "Сегодня" узнал у климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

А о том, что уже успела натворить погода в марте, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Какая погода ждет украинцев до конца года, читайте в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".