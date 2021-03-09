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Областям в "красной" зоне ужесточили карантин

9 марта, 21:25

Игорь Тимофеев

Общественному транспорту в четырех регионах расширили перечень ограничений

Кабинет министров расширил перечень ограничений для областей, где зафиксирован "красный" уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_інфо".

Новые ограничения касаются работы общественного транспорта. Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).

При этом под ограничения не попадают:

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Напомним, что сейчас "красный" уровень действует в четырех регионах: в Житомирской области, на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации 10 областей могут попасть в красную зону карантина.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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