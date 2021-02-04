Обновить МиГ-29 или закупить F-16: какая авиация нужна ВСУ?

В ближайшие пять лет в Украине вместо советских должны появиться новые самолеты западного образца. Сейчас все летает исключительно благодаря авиаремонтной промышленности. А гордость отрасли – модернизированный многоцелевой истребитель МиГ-29. Под крылом боевой машины появились управляемые ракеты класса "воздух-земля", а также современные приборы навигации. Что умеет боевая машина и когда украинское небо будут защищать легендарные F-16?

Эксклюзивно для новостей "Сегодня" узнал Мирослав Откович.

Летом 2014 года украинская авиация поддерживала сухопутные войска, которые по железной дороге перебрасывали на восток Украины. Дальше фронтовые бомбардировщики эффективно работали вдоль линии фронта. Однако при поддержке России боевикам удалось сбить на Донбассе несколько украинских истребителей. Значительные потери приводят к запрету полетов уже в сентябре. С тех пор украинские истребители и бомбардировщики участия в боевых действиях не принимают. Но процесс ремонта и модернизации самолетов продолжается безостановочно. Сегодня авиапарк боевых машин – это более 100 летательных аппаратов. Часть из них модернизировали, учитывая нужды современного вооруженного конфликта, остальные ждут своей очереди.

Самолет МиГ-29МУ2 модернизировали. Теперь он может обнаружить и уничтожить цель на большом расстоянии. К тому же, после модернизации под крылом боевой машины появились бомбы и управляемые ракеты с телевизионной головкой самонаведения. Такое оружие способно причинить непоправимый урон вражеским войскам.

Модернизацию и ремонт машины Украина осуществила самостоятельно. Пока у нас один такой самолет. Его эффективность изучают военные. Если образец утвердят – модифицируют еще несколько десятков боевых машин. Однако долго латать и совершенствовать старые советские самолеты – это ошибочный путь, убеждает военный эксперт Михаил Самусь. Уже через десять лет нам необходимо полностью обновить боевой авиационный парк.

"Не можем мы вечно модернизировать МиГ-29 или Су-27. Это все же ветвь, которую необходимо будет когда-то прекратить и закупить западного образца авиацию", – говорит эксперт.

Сейчас имеется два варианта новых самолетов, которые можно приобрести. Первый – это американский F-16. Второй – разработка шведских конструкторов – многоцелевой истребитель Gripen. Шведские самолеты легкие и маневренные, к тому же, цена ниже. Зато F-16 – это мощная и дорогая боевая машина. То есть, с точки зрения экономики – преимущество на стороне Gripen, но учитывая будущее членство Украины в НАТО и стратегическое партнерство со США – на стороне F-16. Окончательного решения еще нет, есть только план развития современных Воздушных сил Украины. И он учитывает передовые технологии, тактику и стратегию проведения современных боевых операций. Это означает, что пилотов в небе будет меньше. Большие громоздкие самолеты заменят беспилотниками. Именно они возьмут на себя функцию фронтовой бомбардировочной авиации.

Военный эксперт Михаил Самусь объясняет:

"Нам необходим новый многофункциональный самолет, но с фокусом на противовоздушную оборону. На перехват, а не на штурмовую авиацию, ударную и бомбардировочную. Эти компоненты воздушные силы будут переводить на беспилотный вариант".

Модернизация советских самолетов будет продолжаться. Но недолго. Старенький модернизированный МиГ-29 защитит небо в переходный период. Дальше – новые самолеты западного образца и беспилотная авиация. Эксперты называют цену вопроса – 10 млрд долларов. Дорого, но крайне необходимо. Только так Украина сможет защитить себя в воздухе и эффективно проводить боевые операции на земле.

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Напомним, пока в Украине только думают над закупкой американских истребителей, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал военным модернизированный МиГ-29МУ1.

Также сообщалось, что Словакия отказалась от российских МиГ-29 в пользу американских F-16 модификации 70/72. Она планирует закупить у США 14 таких самолетов.