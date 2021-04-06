Общественный транспорт Харькова станет удобнее и экологичнее – Терехов

Руководство Харькова берет курс на обновление городского автопарка в сторону большей экологичности и удобства. Одним из кандидатов на поставку нового транспорта в город является турецкая компания "Карсан", чье производство посетила делегация во главе с исполняющим обязанности городского главы Харькова Игорем Тереховым.

Терехов опубликовал фото продукции компании у себя в Facebook.

"Ознакомились с производством автобусов компании Карсан, которая производит транспорт более 50 лет для 24 стран мира. Особое внимание – 6 и 8-метровым моделям на 22 и 58 мест, с низким полом, которые будут удобны для использования на улицах Харькова. В том числе для людей с ограниченными возможностями и для детей", – написал он.

Помимо этого, реализуется ряд других проектов по обновлению городского транспорта. В рамках проекта "Обновление троллейбусного парка города Харькова" уже приобретено 57 единиц односекционных троллейбусов с низким уровнем пола за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития на сумму 11,5 млн евро. Есть проект с Европейским Инвестиционным Банком, в рамках которого запланировано приобретение 49 единиц троллейбусов на сумму 10,0 млн евро.

"Для повышения качества предоставления транспортных услуг, приближения их к европейским стандартам, а также повышения уровня безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду реализовывается Проект при поддержке украинского Банка по приобретению 50 единиц троллейбусов с автономным ходом по договору финансового лизинга на сумму 14 млн евро", – рассказал Терехов.

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По его словам, в течение нескольких последних лет в Харькове сохраняется устойчивая тенденция к снижению доли автобусных маршрутов в пользу электротранспорта. Так, в настоящее время в городе работает около 100 маршрутов в режиме "экспресс" и 2 маршрута в режиме "маршрутное такси", которые обслуживают отдаленные районы города, в которых расположен частный сектор.

Городская власть продолжит внедрение экологичного транспорта, пообещал Терехов.

"Актуален вопрос замены подвижного состава общественного транспорта, использующего двигатели внутреннего сгорания на более экологичные виды – трамваи, троллейбусы, электробусы. Процесс уже начат, и будет развиваться поэтапно. В случае отсутствия значительных объективных причин (продолжительный карантин, связанный с пандемией, проблемы с инвестированием и т.д.) процесс замены подвижного состава может быть завершен в течение ближайших 5 лет", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что Харьков получил первую партию новых современных троллейбусов.

Также напомним, в Харькове на маршрут вышли новые троллейбусы.