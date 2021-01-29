Одесса показала высокий результат в борьбе со снегом

27-28 января на некоторые области обрушилась снежная буря. Больше всего пострадали Одесса и Одесская область. В Одессе стихия бушевала двое суток, в городе был объявлен III уровень опасности – красный. Но одесситы смогли дать достойный отпор стихии, сообщает Odessitua.com.

"Погода проверяет нас на прочность. Материально-техническое обеспечение наших коммунальных предприятий, возращение кадров и проведенная за пять лет работа позволили нам в эти дни достаточно оперативно реагировать на все вызовы непогоды", – отметил Геннадий Труханов.

Действительно, с первых минут снегопада сотрудники коммунальных служб приступили к работе: расчистка дорог, посыпка песчано-солевой смесью и расчистка тротуаров, межквартальных проездов и остановочных комплексов. Работа не прекращалась ни на минуту, пока бушевала стихия и продолжается до сих пор.

"Работают тысячи сотрудников, работает сотни единиц техники: город расчищен, основные дороги расчищены. Но, конечно же, есть межквартальные проезды, тротуары, территории больниц, школ и детсадов, где нужны дополнительные руки. Сегодня общее дело – навести порядок, расчистить город", – сказал глава фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Олег Брындак.

Из-за сильного снегопада, сопровождающегося порывистым ветром в парках, скверах и на улицах города оказались поваленными деревья, часть из которых упали на контактную сеть, что привело к обрывам электросетей. Всего повалено около 800 деревьев и скелетных веток. На местах работают сотрудники КП "Горзелентрест", аварийный бригады "Одессаоблэнерго", "Инфоксводоканала" и "Одессагаза".

Благодаря своевременной реакции и вовремя начатой работе по ликвидации последствий стихии, в городе не прекратил работу общественный транспорт. В условиях непогоды техника иногда выходила из строя, но для оперативного ремонта трамваев и очистки контактной сети от наледи были максимально привлечены все сотрудники предприятия КП "Одесгорэлектротранс", работая без выходных.

Кроме того, до стабилизации ситуации был объявлен запрет на выезд в Одессу большегрузных автомобилей. Коммунальные службы города работают в режиме чрезвычайной ситуации с ночи 27 января, выведены дополнительные аварийные бригады. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме и обеспечены всем необходимым. Всего в борьбе со стихией и ее последствиями задействованы 1800 сотрудников коммунальных предприятий и 150 единиц техники.

Обо всех аварийных ситуациях одесситы могут сообщить по единому телефону круглосуточного сервиса "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.