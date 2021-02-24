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Оккупанты нарушили законы войны – прокуратура расследует смерть мирного жителя на Донбассе

24 февраля, 17:45

Игорь Тимофеев

Противник забрасывает мины в частные подворья, где подрываются местные жители

Прокуратура Луганской области расследует использование российскими оккупантами запрещенного оружия, в результате которого в Хуторе Вольном погиб мирный житель.

Об этом Офис генпрокурора сообщает в своем Telegram-канале.

Расследование ведет Управление надзора за уголовным производством в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта.

Областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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По данным следствия, в нарушение Минских договоренностей оккупанты заминировали противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) Хутор Вольный, в результате чего 23 февраля местный житель в своем дворе зацепился за датчик мины и подорвался. Он скончался в больнице от множественных осколочных ранений

.

В прокуратуре напомнили, что использование ПОМ-2 запрещено международными договорами – Оттавской конвенцией 1997 года, Женевской конвенцией о защите жертв войны с 1949 г. и Гаагской конвенцией 1907 года, поскольку они представляют прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Видео: Сегодня

Напомним, в результате развязанного Россией на Донбассе вооруженного конфликта погибли более 3 тысяч мирных жителей.

Украинские военные также несут ощутимые потери – от огня противника гибнут бойцы ВСУ.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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