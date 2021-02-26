Первая женщина-посол в США: что известно об Оксане Маркаровой

25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. Агреман от американской стороны был получен еще 30 декабря 2020 года.

Глава государства дал задания новому послу: необходимо сосредоточиться на налаживании эффективного диалога с администрацией президента Джо Байдена; привлечь США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма.

Что известно об Оксане Маркаровой – первой женщине, ставшей послом Украины в США, читайте в досье сайта "Сегодня".

Семья. Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно (по другим сведениям, 1 января 1970-го). Муж – банкир и бизнесмен Дмитрий Волынец. Семья воспитывает четырех детей: сына Даниила и дочерей Марию, Анну и Лидию. Две дочери – дети Дмитрия Волынца от предыдущего брака.

Образование. Госпожа посол имеет два высших образования, полученных в Украине и США. В 1999 году получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии. А в 2001 году – степень магистра в области международных публичных финансов и торговли Индианского университета в Блумингтоне. Во время обучения состояла в студенческом обществе Pi Alpha Alpha, которое объединяет студентов, изучающих государственное администрирование.

После получения второго высшего образования в США проходила практику во Всемирном банке: изучала работу финансовых рынков Европы и Центральной Азии.

Карьера в инвестиционном бизнесе. С января 1997 года по октябрь 1998-го – менеджер по вопросам законодательства консалтинговой компании Chemonics International Inc в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".

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С 1998-го по 1999 год Маркарова занимала должность советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital). С 2001-го по 2003 год работает на позиции менеджера по внешним связям и корпоративным отношениям фонда, но уже в украинском офисе.

На протяжении 11 лет – с октября 2003-го по декабрь 2014 года – занимает кресло главы правления-президента "ИТТ-Инвест" (ITT Investments Group). В период работы в "ИТТ-Инвест" Оксана Маркарова курировала банковский бизнес: с 20 апреля 2012-го по 10 апреля 2013 года она была членом наблюдательного совета Актив-банка, а с 10 апреля 2013-го по 16 апреля 2014 года возглавляла его набсовет. В декабре 2014 г. Актив-банк был ликвидирован.

Работа в госсекторе. С марта 2015-го по апрель 2016 года Маркарова была заместителем министра финансов и руководила аппаратом Минфина, который возглавляла Наталия Яресько. В министерстве отвечала за реформирование системы управления государственными финансами. Сама Маркарова рассказывала журналистам, что ее приглашали в государственный сектор еще с 2004 года, но она согласилась пойти на госслужбу только по инициативе Яресько, с которой была давно и хорошо знакома по работа в инвестиционном бизнесе.

29 апреля 2016 года с приходом нового правительства и министра финансов Александра Данилюка стала его первым заместителем. После громкой отставки Данилюка 7 июня 2018 года (напомним, что за отставку проголосовали 254 депутата) Оксана Маркарова возглавила Министерство финансов в статусе исполняющей обязанности.

22 ноября Верховная Рада проголосовала за назначение Оксаны Маркаровой министром финансов. Когда 29 августа 2019 года Верховная Рада IX созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина, должность министра финансов Украины осталась за Маркаровой.

Напомним, что ранее должность посла Украины в США занимал Владимир Ельченко. Указ президента Украины о назначении Ельченко был обнародован на сайте Офиса президента 19 декабря 2019 года. Ранее Ельченко занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.