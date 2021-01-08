"Он ушел в темноту и навсегда": жена пилота о трагедии сбитого Ираном лайнера МАУ

Сегодня мир вместе с Украиной отмечает грустную годовщину – 8 января 2020 года Иран сбил в небе над Тегераном лайнер "Международных авиалиний Украины". В результате погибли все 176 человек на борту, включая девятерых членов экипажа, которые были украинцами.

"Сегодня" узнали, как этот год пережили родственники погибших.

О катастрофе с самолетом рейса PS752, где командиром экипажа был ее Володя, Екатерина Гапоненко узнала из утренних новостей.

"Позвонила в летную службу, спросила: это правда, что произошло? Мне сказали, что не определено, сейчас выясняют", – говорит вдова погибшего пилота.

Накануне вылета она просила мужа остаться дома, ведь знала, что в Иране неспокойно. Но Владимир отказался наотрез – не мог подвести коллег.

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"Он говорит: если я не полечу, полетит кто-то из резервного экипажа, я не хочу подвергать опасности кого-то еще. Потом сказал такую ​​фразу (это была его последняя фраза): если не я, то никто больше. И все. Развернулся, захлопнул дверь, ушел в темноту и навсегда", – говорит Екатерина.

20 декабря ему бы исполнилось 52. В день рождения Владимир приносил в дом елку и украшал ее вместе с дочками. В этом году елка тоже есть, а центральным украшением стала игрушка в виде самолета как память об отце.

"Сейчас по прошествии года Верочка – старшая дочь – говорит: мам, я не хочу ездить к папе на кладбище, потому что он со мной, он со мной все время, я его чувствую", – добавила Гапоненко.

До сих пор приходят в себя от трагедии и коллеги "золотого" экипажа. Погибших они встречали на коленях. Но, несмотря на пережитое, никто не уволился, утверждает директор авиакомпании МАУ Евгений Дыхне. Когда он вспоминает день катастрофы, его голос дрожит.

"Честно, сердце просто останавливается, когда о таком узнаешь. Такое ощущение, что этого не может быть, что это фейк", – признается он.

Когда первой причиной падения самолета назвали возгорание двигателя, в компании эту версию сразу опровергли – борт был исправным, а пилоты – профессионалами. Обломки ракеты на месте трагедии подтвердили, что самолет действительно сбили.

Видео: Сегодня

Впоследствии выяснится, что ракет было две, а несколькими днями позже ответственность на себя возьмут иранские военные. Они утверждают, что по ошибке приняли украинский самолет за вражеский.

"Они должны ответить на вопрос: почему в этой ситуации не было закрыто авиационное пространство в области усиления конфликта. Они в принципе не имеют основания на то, чтобы на 100% исключить риски того, что это может произойти еще раз", – недоумевает Дыхне.

Расследование затянулось, и лишь накануне Нового года Иран объявил, что окончательный отчет готов, но о чем в нем говорится – неизвестно. Тем временем в Тегеране заявили, что выплатят семьям погибших 150 тысяч долларов.

Напомним, что ранее нам удалось пообщаться с матерью погибшего бортпроводника Игоря Матькова. Во время телефонного звонка женщина расплакалась.