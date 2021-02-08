Она впервые познакомилась с голосами родителей

Мила родилась здоровым ребенком, но она не могла слышать какие-либо звуки. Украинская семья Ребриковых выбрала Турцию для лечения врожденного порока органов слуха у маленькой дочери. Профессор Мехмет Зия Озуер, отоларинголог клиники Acıbadem, рассказал нам, что девочке была успешно проведена операция кохлеарной имплантации (кохлеарный имплантат – медицинский протез, позволяющий компенсировать потерю слуха). Спустя неделю Мила стала слышать.

Беременность мамы

Мама девочки, Яна Ребрикова, рассказала, что у нее была спокойная и беспроблемная беременность. Она добавила, что рождение дочери также прошло очень успешно. У Милочки были хорошие анализы. Но эти счастливые дни прошли, когда семья узнала, что у девочки проблемы с восприятием звуков...

"Моя дочь совершенно не слышала"

Мать Милы описывает ситуацию: "Глухоту у дочери заметили, когда однажды Мила не услышала и не отреагировала на очень громкий звук. Мы запаниковали, стали проверять реакцию на звук разными способами, но все было безуспешно. Малышка продолжала играть со своими игрушками. Мы пытались привлечь внимание, хлопая в ладоши и щелкая пальцами, но видели, что она не оглядывается в сторону звука. Дочь реагировала только на жесты. Она не слышала. И мы отчаялись, что дочь не будет слышать всю жизнь".

В поисках причин

Когда семья Ребриковых узнала, что у Милы нарушение слуха, как и все родители, они сразу же направились на обследование к специалисту. Первый вопрос, который родители задали доктору: "Может быть, у нее ухо забито, поэтому она и не слышит?" Но, к сожалению, доктор сказал, что это не так и что у девочки нарушение слухового восприятия. Врач сказал: "Этому нарушению могли последовать сотни причин, в том числе и генетические. Чтобы восстановить слух, вашей дочери требуется операция".

"Мы доверились успешному специалисту"

Семья Ребриковых начала искать клинику для проведения операции по возвращению слуха дочери. Смотрели на репутацию, опыт врачей, применяемые технологии. Выбор остановили на клинике Acıbadem в Турции. Операцию Милы Ребриковой провел профессор Мехмет Зия Озуер. У доктора большой опыт работы в этой области, он провел около 1500 операций кохлеарной имплантации.

Операция выполнена

С помощью кохлеарной имплантации электронный имплантат помещается во внутреннее ухо, а звуковые волны преобразуются в электрические сигналы для обеспечения слуха. Он доставляет звуковую информацию в виде электрических импульсов непосредственно к волокнам слухового нерва. После размещения имплантата в ходе операции проводятся измерения и электрофизиологические тесты для определения ее работоспособности. Такую операцию провели Миле, и для обеспечения слуха на правом ухе был поставлен имплант.

Профессор Мехмет Зия Озуер, отоларинголог клиники Acıbadem

Первый голос за неделю...

Через неделю после операции проводилось активирование импланта. Первая реакция у Милы: она смотрела вокруг себя с изумлением и любопытством. Профессор отметил, что при первых слуховых ощущениях у каждого пациента разная реакция, некоторые даже пугаются, но Милочка хорошо восприняла звуки. Мехмет Зия Озуер сказал: "Для того, чтобы Мила начала говорить, она должна воспринимать звуки, затем научиться их распознавать. После, она узнает имена объектов и предметов. Для развития ее речи первыми учителями станут родители, это требует определенного времени".

Мечта – услышать слова "мама" и "папа"

Яна Ребрикова не может скрыть своей радости от того, что Милочка начала слышать. Родители делятся эмоциями: "Эта операция для нас была очень долгожданной. Наше счастье не передать словами". Семья Ребриковых теперь с нетерпением ждет, когда их дочь произнесет слова "мама" и "папа".

Клиника рада сообщить вам, что в Acıbadem готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

г. Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, оф. 1

+380939554840

г. Львов, ул. Дж. Дудаева, 9

+380322160909