Опасная, заразная, непроверенная. Разрушаем мифы о вакцине от коронавируса в Украине

Вакцинационную кампанию в Украине срывает дезинформация – с 24 февраля первую дозу вакцины ввели лишь чуть больше 38 тысяч человек. Об этом даже писало авторитетное американское издание New York Times.

По мнению журналистов, именно ложная информация о прививках отпугивает людей, что приводит к тому, что неиспользованные дозы даже выбрасывают – с начала вакцинации утилизировать пришлось уже 97 доз.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Вокруг вакцинации от коронавируса миф на мифе. В особенности досталось Covishield – пока что единственному препарату, которым иммунизируют украинцев.

Миф первый. Украина закупает некачественную вакцину, которую в развитых странах ни в коем случае не применяли бы.

Дискуссии касательно препарата индийского производства Covishield не утихают до сих пор. Мол, Украина закупила дешевый аналог. На самом деле, этот препарат изготовлен по той же технологии и из тех же материалов, что и AstraZeneca.

"Мы имеем все документы, всю информацию, что эта вакцина была сделана по трансферу технологий – практически это та же самая вакцина, сделана, может быть, в другом месте", – говорит руководитель программы по вопросам здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

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Миф второй. Лучше не иммунизироваться, потому что вакцины не прошли все необходимые испытания.

Лишь год назад мы были шокированы новостями из Уханя и со страхом ждали пандемии в Украине, а теперь уже делаем прививки. Не слишком ли быстро? Ведь на изготовление вакцины обычно нужно больше времени.

А вдруг в спешке сделали что попало? Нет, препараты, рекомендованные ВОЗ, прошли все основные этапы исследования.

"Поскольку мы уже имеем опыт многих десятилетий производства вакцин в мире и основываясь на этих всех достижениях. Это было сделано с соблюдением основных требований, хотя в немножко более короткий срок времени, но все основные моменты по изучению эффективности и безопасности вакцины были соблюдены", – утверждает врач-иммунолог Алла Волоха.

Миф третий. Инфицироваться COVID-19 можно через вакцинацию.

А чем же таким вакцинируют, что наш организм начинает вырабатывать иммунитет? Неужели вводят тот же коронавирус? А если иммунитет не выработается, и я заболеваю от прививки? Нет, такого быть не может и вот почему.

"Это было бы возможно, если бы применялись живые вакцины. Живые вакцины на сегодняшний день не применяются. Есть кандидаты, есть прототипы, но ни одна из применяемых на сегодня вакцин, не является живой. То есть невозможно заразиться из-за вакцинации", – объясняет врач-иммунолог Андрей Волянский.

Миф четвертый. После вакцинации люди умирают.

Ладно, заразиться коронавирусом после прививки нельзя, а умереть? Столько же всего в интернете написано о летальных случаях. Но разве хотя бы один из них официально связали с вакцинацией?

"Ни один, подчеркиваю, ни один случай смерти от вакцинации в мире на сегодняшний день не зафиксирован. Многие мифы было от антивакцинщиков, и они разные мифы приводили. Но, уважаемые украинцы, вакцина равна жизни. Если вы сделали вакцину, вы точно не попадете в больницу в тяжелом состоянии. Вы точно не попадете в реанимацию. И точно вашей жизни ничего не угрожает", – уверяет министр здравоохранения Максим Степанов

Чтобы не стать жертвой нагнетания и фейков, советуем обращаться к проверенным источникам: всю необходимую информацию можно найти на сайте Министерства здравоохранения.

Все равно сомневаетесь? Сведения о вакцинации есть и на официальной странице международных организаций, таких как ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине были зарегистрированы COVID-вакцины от трех разных производителей: китайской Sinovac, британско-немецкого альянса Pfizer/BioNTech и шведско-британской AstraZeneca.