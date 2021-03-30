Ольга Плохотниченко уверена, что соцсети и внимание со стороны медиа помогают ей бороться с агрессивным мужем

Стали известны новые подробности скандальной и нашумевшей истории в Кременчуге, где мужчина на глазах у детей жестоко избил свою жену. Напомним, недавно жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко опубликовала в соцсети несколько шокирующих видео, где ее жестоко избивает гражданский муж – а дети кричат: "Папочка, не надо!" На одной из видеозаписей видно, как мужчина повалил женщину на пол и продолжил над ней издеваться.

Видео: instagram.com/olha_ib04

Сразу после резонансных публикаций в сети Instagram, мы разыскали Ольгу Плохотниченко и пообщались с ней. Плача, она рассказала нам свою историю жизни. По ее словам, некогда очень любимый муж все последнее время избивал ее и в итоге дело дошло до дележа детей. Теперь они живут отдельно.

Видео: instagram.com/olha_ib04

Сейчас, спустя неделю после резонанса в соцсетях, ситуация во многом изменилась. "Если раньше лишь один из сыночков был со мной, то теперь и второй со мной", – рассказала нам Ольга. И сообщила в деталях, как все происходило.

"Муж отдал мне младшего ребенка, не дожидаясь решения суда. Для меня это было неожиданностью. Я считаю, что мне помог резонанс и люди, которые не остались равнодушными к моей истории", – рассказала нам Ольга Плохотниченко.

Женщина добавляет, что ей не описать словами того момента, когда двое маленьких братиков наконец-то встретились. Они говорили друг другу, что больше не разлучатся.

Сыновья Ольги Плохотниченко

Также Плохотниченко сообщает, что именно после обнародования истории в соцсетях, этим случаем всерьез занялись и полиция. Подключились также и органы опеки.

"Например, мгновенно среагировала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко", – говорит Ольга.

МВД: "Это видео шокирует"

"Сегодня" связался с заместителем министра внутренних дел Екатериной Павличенко. Сейчас дело о семейном насилии в Кременчуге находится на ее контроле.

"Опубликованное видео всколыхнуло соцсети и является действительно шокирующим, – говорит Екатерина Павличенко. – 24 марта 2021 года дознанием Кременчугского райуправления полиции на основании заявления Ольги Плохотниченко и прикрепленного видеоматериала были внесены ведомости в ЕРДР по ч.1 ст.126 УК Украины ("Побои и истязания"). Сейчас идет досудебное расследование, проводятся следственные действия. К работе привлечены и сотрудники ювенальной превенции, поскольку, к большому сожалению, дети стали свидетелями этой ужасной ситуации. По словам Ольги, она с детьми сейчас находится в безопасности".

При этом Екатерина Павличенко подчеркивает, что любой жертве домашнего насилия крайне важно своевременно обратиться за помощью: "Ольга не побоялась рассказать свою историю, нашла силы открыто говорить о домашнем насилии. Призываю каждого и каждую, кто страдает от такого насилия, кто является свидетелем – обращайтесь за помощью по номеру 102".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал домашнее насилие проблемой №2 в Украине после коронавируса. Также сообщалось, что нардепы предлагали усилить наказание за домашнее насилие. Например, отправлять на общественные работы или сажать за решетку на 15 дней. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня