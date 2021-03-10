Оранжевых стало меньше: в Украине обновили карантинные зоны

В Украине снова обновили карантинные зоны. Запорожская и Николаевская области вернулись с оранжевой в желтую зоны. А Черкасская область наоборот – перешла в оранжевый список.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, в красную зону вошли:
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Закарпатская область.
В оранжевую зону отнесли Киев и такие области:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Киевская;
- Львовская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черкасская.
Напомним, ранее Кабинет министров расширил перечень ограничений для областей, где зафиксирован красный уровень эпидемиологической опасности.
Также сообщалось, что в Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации 10 областей могут попасть в красную зону карантина.
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