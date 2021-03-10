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Оранжевых стало меньше: в Украине обновили карантинные зоны

10 марта, 13:59

Татьяна Очеретяная

Киев остается в оранжевой зоне

В Украине снова обновили карантинные зоны. Запорожская и Николаевская области вернулись с оранжевой в желтую зоны. А Черкасская область наоборот – перешла в оранжевый список.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, в красную зону вошли:

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В оранжевую зону отнесли Киев и такие области:

Напомним, ранее Кабинет министров расширил перечень ограничений для областей, где зафиксирован красный уровень эпидемиологической опасности.

Также сообщалось, что в Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации 10 областей могут попасть в красную зону карантина.

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