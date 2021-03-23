Организатору беспорядков под Офисом президента вручили подозрение

Правоохранительные органы вручили лидеру общественного движения и одному из организаторов акции протеста под Офисом президента Украины "Гонор" Сергею Филимонову подозрение в нарушении Уголовного кодекса.

Об этом сообщает Telegram-канал "Самозахист".

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Его подозревают в нарушении статьи 296 ч. 4 ("хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"), а также статьи 345 ч. 2 ("умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей").

Каждая из этих статей предусматривает наказание в виде до 5 лет лишения свободы.