Киеву грозит комендантский час? Мы узнали, когда могут принять решение

В столице возможен жесткий локдаун: остановка транспорта, запрет на перемещение по улицам, комендантский час после 22:00. Примечательно, что еще неделю назад такой сценарий никто не рассматривал. Более того, новая волна коронавируса обсуждалась на заседании СНБО. Но решено было более жесткие ограничения не вводить. "Сегодня" выяснял, что изменилось с тех пор.

Что известно на данный момент

Мэр Киева Виталий Кличко уже анонсировал следующие ограничения, которые будут введены с 5 апреля:

Будут закрыты все детсады и школы

Общественный транспорт – наземный и метро – будет курсировать по спецпропускам: это как прошлой весной

Руководителям учреждений и предприятий предписывается отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить отпуска

Заведения общественного питания могут продолжить работу – но только на вынос или доставку

Продуктовые ярмарки уже с 1 апреля будут запрещены

Минимальный срок действия ограничений – до 16 апреля.

Но ситуацию в Киеве также будет рассматривать Верховная Рада. Вероятнее всего это произойдет 6 апреля, сообщил "Сегодня" высокопоставленный источник в МВД.

Источник считает, что Рада может принять решение о комендантском часе: полный запрет на передвижение по городу после 22.00. Вероятность такого решения он оценивает, как высокую. Причина – критическая ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в столице.

Кличко поторопился, но и пандемия не медлит

Другой источник "Сегодня" – в Верховной Раде – признался, что ситуация развивается очень быстро. Меры принимаются в спешке.

"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения. А Кличко сейчас просто поторопился. Пытается перехватить инициативу".

По словам источника, угрожающим представляется не столько рост заболеваемости, сколько рост количества тяжелых случаев. Причем, прогнозы самые плохие. Ситуация может еще больше ухудшиться. Отсюда – идея о комендантском часе. В МВД ее не исключают, но комментировать не хотят.

"Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство", – сказал нам спикер МВД Артем Шевченко.

Вероятнее всего, во время своего выступления 31 марта, мэр Киева еще не знал, что к обеду объявит о новых ограничениях. То, что решения Киев принимал в спешке, свидетельствует и еще один факт. Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, комментируя вопрос возможного суперлокдауна для "Сегодня"предположил, что ситуацию рассмотрят после анализа данных за 31 марта и 1 апреля. То есть, в пятницу. Это было за час до того, как Кличко заявил о введении локдауна. При этом сам Рубан высказался за ведение ограничений:

"По ночам нелегально работают развлекательные центры, клубы, бары, рестораны. Сотрудники полиции массово закрывают места, где находятся тысячи людей. Они гуляют, празднуют что-то, наверное, коронавирус… Нагрузка на сотрудников полиции просто сумасшедшая. Нам нужно принимать жесткие решения по внедрения усиленных карантинных мероприятий. Если такое решение будет принято, то всем придется сидеть по домам, а улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардии", – заявил Рубан.

Улицы будет патрулировать полиция и Нацгвардия. Так уже было в прошлом году. Фото: УНИАН



Элитные столичные клиники не брали пациентов с коронавирусом

По словам Кличко, проблема усугубляется тем, что ряд столичных клиник отчаянно сопротивлялись настояниям киевской власти брать больных тяжелых больных с COVID-19. Так, отказывались предоставлять места три клиники "Укрзалізниці", ведомственных больницах, Национальной академии медицинских наук.

"На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных c COVID-19. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 80%. На этой неделе развернули еще 236 коек для приема больных коронавирусом. В общем с начала новой волны мы подготовили почти 1100 коек. Принимают пациентов с коронавирусом в 30 медучреждениях столицы. В частности, на днях, наконец, начали принимать и в трех больницах "Укрзалізниці". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы, напомню, МОЗ определил еще в октябре прошлого года. Что до прочих медучреждений – ведомственных больниц МОЗ и Национальной академии медицинских наук – где есть и койки, и медперсонал – несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных с COVID-19 киевлян", – заявил Кличко.

Как сообщалось ранее, большинство украинцевподдерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране. Все подробности в спецтеме: На пороге жесткого локдауна