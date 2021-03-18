От -7 до +9, дожди и снег: какой будет погода в пятницу

Дожди и мокрый снег не покидают Украину, и завтра в большинстве областей будет мокро. При этом резко похолодает ночью на западе, а на юге днем – почти весна.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Остатки циклона 19 марта еще подпортят погоду в некоторых областях – будет дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах 2-6 тепла, в Крыму до 5-9 градусов.

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Ближайшей ночью в западных областях до 3-7 градусов мороза.

В Киеве в пятницу температура воздуха будет колебаться в районе 3-5 градусов. Существенные осадки в столице вряд ли стоит ожидать. И, наконец, прекратится порывистый ветер.

А вот согласно карте Укргидрометцентра, завтра почти на всей территории страны будет мокро.

Тем временем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.