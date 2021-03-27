Откровенно бессовестное событие. В ОП раскритиковали "частную" вакцинацию в Тернопольской области

В Офисе президента возмущены вакцинацией сотрудников частных предприятий, которую несколько дней назад провели в Тернопольской области.

24 марта 40 сотрудников "Агропродсервиса" и "Тернопольского мясокомбината" вакцинировали препаратом CoviShield, а результатами предприятия похвастались в соцсетях. Людей такие действия "частников" возмутили – мол, на каких основаниях они получили такое эксклюзивное право вне очереди. Публикации со страничек уже удалили, однако это событие не прошло незамеченным.

Фото пресс-службы Агропродсервиса

Фото пресс-службы Агропродсервиса

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", – заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает "Сегодня".

В Украине действует четкий график вакцинации и сейчас проходит только второй этап, на котором прививают людей с высоким риском инфицирования и медработников.

"Областная власть Тернопольщины уже получила первое и последнее предупреждение по этому инциденту. Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится – ни в Тернопольской, ни в других областях", – подчеркнул Тимошенко.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине вакцинированы от коронавируса почти 200 тысяч украинцев. Больше всего прививок за сутки сделали в таких регионах: Киев, Днепропетровская область, Херсонская область.

Ранее в Украину прибыла вторая вакцина от коронавируса – китайская CoronaVac. Читайте о ее преимуществах.