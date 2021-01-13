Перевернутые авто и большие пробки: что натворила непогода в разных городах Украины (видео)

Украину накрыл циклон, который принес снегопады и холода. Пока больше всего страдают южные и восточные области. В Карпатах возможен сход снежных лавин.

"Сегодня" выяснили, какая ситуация на дорогах Украины.

Так, жители Запорожья говорят, что так сильно их засыпало снегом впервые за три года. Коммунальщики активно чистят снег и засыпают все песком.

А вот в Южном Одесской области из-за скользкой дороге образовались огромные пробки. Несколько автомобилей вылетели в кювет на трассе Одесса – Рени. А в Арцизе не справился с управлением водитель пассажирского автобуса.

Неподалеку от Кропивницкого из-за непогоды столкнулись легковушка и микроавтобус. Изуродованные машины вылетели с трассы. В результате один человек погиб, еще один в больнице.

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Видео: Сегодня

Харьковскую область тоже замело. Из-за снегопада машина скорой помощи слетела в кювет. Медики спешили к мужчине, который застрял в сугробах. Пока спасатели доставали "скорую" из сугробов, фельдшеры пешком добрались до пострадавшего.

А в Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами. Из-за гололеда авто вылетело с трассы, сбило знак и задело забор кафе. К счастью, никто не пострадал.

Всю ночь шел снег и в Днепре. Утром насыпало до 15-ти сантиметров. Центральные улицы коммунальщики уже расчистили, однако в микрорайонах – сплошная снежная каша.

В Сумах не торопятся расчищать дороги, поэтому проехать по улицам сложно. Произошло много ДТП, общественный транспорт стал в пробках. Впрочем, многие жители такой погоде обрадовались и пересели на санки.

Напомним, ранее мы показывали фото и видео того, что происходит сегодня в заснеженном Харькове.