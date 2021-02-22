Первая вакцина от COVID-19 может прибыть в Украину уже 23 февраля

В Украину прибудет из Индии первая партия вакцины от коронавируса, возможно, уже завтра утром, 23 февраля. Об этом заявил журналистам в рамках форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Вакцина уже в пути. Утром (23 февраля. – Ред.), я надеюсь, она будет уже в Украине", – сказал он.
Тимошенко объяснил, что препараты уже в самолете, но сам рейс не прямой (с остановкой в Турции) и нужно немного подождать.
Он уточнил, что уже следующие самолеты с партиями вакцины будут быстрее доставлять препарат в Украину – логистикой сейчас занимается Минздрав.
"Фактически, Украина каждую неделю, может каждые 10 дней, будет получать новую партию этой вакцины… Вакцина AstraZeneca приедет уже, надеюсь, завтра утром", – подчеркнул Тимошенко.
Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина летит к нам из Индии.
А тем временем Степанов сегодня заявил, что в Индии удалось договориться о поставке дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax для Украины.
Новости на эту же тему: