Первую украинку вакцинировали от коронавируса (фото)

Наталия Гракова надеется, что ее коллеги также будут вакцинированы в ближайшее времяя

В Соединенных Штатах прошла вакцинацию от COVID-19 медицинская сестра из Киева, которая работает в центре диализа в Лос-Анджелесе.

Об этом говорится в сообщении на странице UNICEF Ukraine в Facebook.

Наталия Гракова уже более 20 лет живет в Соединенных Штатах. После того как получила первую дозу вакцины от коронавируса Moderna, она заявила, что без сомнений пошла на это и призвала не бояться вакцинироваться.

"В Штатах уже тысячи медицинских работников сделали прививки от COVID-19 и убедились в том, что она надежная и безопасная. Теперь такая возможность появилась и у меня, поэтому я без колебаний прошла вакцинацию. Я почувствовала, что наконец могу защитить себя и своих пациентов", – рассказала Наталия.

Она надеется, что ее коллеги в Украине также смогут вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.

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"Я искренне желаю своим коллегам в Украину, чтобы они получили свою защиту от COVID-19 как можно скорее, а также сил и вдохновения продолжать спасать жизни украинцев в новом году", – заявила медсестра.

Гракова выразила уверенность, что благодаря вакцине нынешний год будет легче предыдущего, поскольку она спасет многих от смерти.

Отметим, ранее официально не сообщалось о вакцинации украинских граждан.

Тем временем, разработанная китайской фармкомпанией Sinovac Biotech вакцина от коронавируса CoronaVac, которую уже согласилась закупить Украина, продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

Мы также сообщали, что ВОЗ планирует в ближайшие 100 дней начать вакцинацию медицинских работников и людей, относящихся к группе высокого риска во всех странах мира.