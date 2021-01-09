Первый день локдауна в украинских городах: пока соблюдают (видео)

Люди не в восторге от нового карантина

В Украине с 8 января начал действовать "зимний" локдаун, который коснулся сферы торговли и услуг, работы кафе, ресторанов и общественного транспорта.

Как страна провела перый день январского локдауна и придерживаются ли карантинных ограничений в разных городах страны, выясняли журналисты "Сегодня".

Харьков

В Харькове карантина в первый день в целом придерживались – рождественская ярмарка на площади Свободы пустовала, хотя у кафе иногда стояли очереди горожан, которые выбежали купить себе что-то на обед.

Горожане относятся к январскому локдауну по-разному.

"Я имею меньше возможностей где развернуться, где погулять, где посидеть, может, с друзьями. Тяжелее. Но это терпимо две недели", – говорит житель Харькова.

"Я всегда беру кофе в одном месте конкретном, и мне было очень жаль, что я не могу там посидеть, потому что мне надо было пережидать где-то время, и я просто гуляла. Не знаю, меня больше, пожалуй, огорчает то, что жизнь немножко прекращается", – грустит еще одна местная жительница.

Однако некоторые кафе пускают клиентов внутрь, уверяют – исключительно забрать заказ. Большинство работают через окошко.

В ресторане грузинской кухни в центре Харькова в локдаун организовали уличную точку продажи горячих напитков. Но вынуждены были отправить в неоплачиваемый отпуск половину персонала. Некоторые из официантов временно работают курьерами.

"Сейчас, конечно, 50% – даже больше – сотрудников наших осталось на собственном... на карантине. На своих каникулах зимних, как это называют у нас в Украине. И некоторые ребята пересели в машины, курьерами ездят", – рассказывает руководитель ресторана Наталия Сточная.

Пусто и в спортивных залах и клубах. Клиентов о прекращении тренировок предупредили заранее, а для невнимательных – дополнительное объявление на двери.

"Локдаун у нас, как во всей стране. Мы законопослушные. Мы ждем 25 числа. Заходите, мы вас ждем! Но только 25-го", – говорит Елена Курцева, администратор спортивного клуба.

Сейчас в Харькове спортивные заведения работают только для тренировок спортсменов – членов национальных сборных.

Автор: Анна Бровко Видео: Сегодня

Черкассы

За последние сутки в Черкассах сорок два новых инфицированных коронавирусом, но количество больных уменьшается каждый день – еще трое суток назад их было сто восемь.

В первый день локдауна работают только продовольственные магазины, аптеки, заправки и банки, правда наш корреспондент видела и некоторые открытые непродовольственные магазины – например тот, где торгуют мобильниками и аксессуарами к ним.

"У нас просто сервисный центр. У нас выполняют все ремонты, обслуживание техники", – оправдывается менеджер Денис Смаглий.

Салоны красоты в Черкассах работают по предварительной записи. А кафе в основном – навынос. Предприниматели жалуются, что из-за локдауна будут терпеть убытки.

"Люди хотят посидеть и выпить чашечку кофе, поесть, а возможности такой нет", – говорит бариста Алена Коваленко.

Не в восторге от жесткого карантина и рядовые горожане.



Автор: Ольга Косенко Видео: Сегодня

Одесса

Самый большой промтоварный рынок Европы "Седьмой километр" работает в режиме онлайн и навынос.

В Одессе более-менее придерживаются локдауна: кафе и рестораны, как и положено, работают навынос, в торговых центрах закрыты все магазины с одеждой и зоны развлечений. Доступ есть только к продуктам.

Что касается продовольственных рынков, они работают в обычном режиме. Но в некоторых точках, несмотря на штрафы, все же продают одежду.

Увидев камеры, люди закрываются или уверяют, что пересчитывают товар и на самом деле не принимают клиентов.

"Штрафы могут быть. Говорят, что торговать нельзя. Но мы переучет делаем и закрываемся на четыре недели", – говорит одна из продавцов.

Еще на одном известном одесском рынке Привозе в пятницу покупателей из-за ливня было довольно мало, но в выходные там обычно не протолкнуться. Несмотря на запрет, на рынке работу не прекращают сети электроники и магазины с украшениями.

Но даже те предприниматели, кому можно не прятаться, жалуются на отсутствие заработка. Хотя и поддерживают карантин.

"Я считаю, что это правильно. Несмотря на то, можно работать или нет. Чем меньше скопления, тем лучше", – говорит одна из них.

Автор: Диана Федотова Видео: Сегодня



Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске в пятницу было не слишком людно. Но связывать это исключительно с локдауном, пожалуй, не стоит. Во второй день Рождества, да еще и при двух выходных впереди – много франковчан в это время обычно едут к родственникам в окрестные деревни.

Местные кафе и рестораны работают навынос, промышленные магазины закрыты.

Туристов на улицах – много, но, уверяют, ни здесь, ни в курортном Яремче каких-либо неудобств, связанных с локдауном, не почувствовали.

"Видите, все работает, я не почувствовал этот локдаун. В горах локдауна нет, там все замечательно. Мы только спустились с гор, там все прекрасно, хорошо прогулялись, нам очень понравилось", – рассказывают туристы.

Яремче

В курортном Яремче туристов действительно немало.

Павильоны на сувенирном рынке в основном закрыты, за исключением нескольких. Однако общаться продавцы наотрез отказались.

А вот сесть поужинать в местных кафе не удастся – там работают только навынос.

Представители туристической отрасли признаются, существенно на активности отдыхающих в Прикарпатье локдаун не отразился.

"Работают наши курорты, работают с соблюдением карантинных норм, с едой навынос, как и весь мир. Отели Ивано-Франковска, области селят туристов и даже по законодательству могут предоставлять завтрак, если есть ресторан при гостинице", – говорит владелица туристического агентства Анжелика Белоконь.

Автор: Наталия Фармус Видео: Сегодня

Хмельницкий

В Хмельницком продолжает работать один из крупнейших в Украине непродовольственных рынков – на рабочие места вышли более полсотни продавцов.

Те, с кем пыталась пообщаться корреспондент "Сегодня", давать видеокомментарии не захотели. А не на камеру говорят, что сами не знают, сколько будут работать, либо что пришли выпить кофе и просто открыли контейнер.

Видео: Сегодня