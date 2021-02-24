Исторический момент: первый украинец привился от коронавируса (фото)

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Знакомьтесь, это Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаниматолог с города Черкассы, который работает в ковидном отделении областной больницы", – написал он.

Глава ОГА напомнил, что COVID-вакцинация будет проводиться бесплатно в пять этапов. Но сначала прививку получат медработники, которые оказывают помощь ковидним больным.

/ Фото: Facebook Реклама

Вакцина AstraZeneca– это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

Как сообщалось ранее, Украина получила первую партию вакцины CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз.

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