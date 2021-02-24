Первый вакцинированный украинец о COVID-19: Сначала был скепсис, потом – страх

В Украине наконец-то началась вакцинация от COVID-19 и первым, получившим прививку от опасной болезни, стал Евгений Горенко – анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы. Специально для сайта "Сегодня" врач рассказал, почему он сначала скептически отнесся к COVID-19, а потом ему стало страшно.

Врач работает с больными с самого начала пандемии. В его отделение попадают больные в крайне тяжелых состояниях, которым необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Это пациенты с тяжелой дыхательной недостаточностью и, как правило, все они с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Труднее всего было в апреле-мае 2020, говорит доктор. Это первые месяцы, когда не было опыта работы с больными COVID-19 и не хватало аппаратов ИВЛ.

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"Я один из тех врачей, которые начали принимать первых ковидных больных в реанимацию. Сначала у меня был определенный скептицизм относительно всего происходящего. Но когда наблюдаешь за больными первый месяц, второй ... а их все больше и больше. И понимаешь, что все схемы лечения, которые были – малодейственны. И все гораздо труднее, потому что специфического лечения от COVID-19 нет", – рассказывает доктор.

Когда пациентов становилось больше и больше, а потом заболел отец Евгения, то стало действительно страшно.

Евгений Горенко. Фото: ck-oda.gov.ua

"Мой отец тоже переболел COVID-19. Он также работает врачом и, видимо, подхватил инфекцию от одного из пациентов. Слава Богу, он перенес болезнь в средней форме. Каждый из нас понимает, что дома у нас родители, жены, ребята, а мы врачи, работаем с больными, можем принести эту болезнь. А если родители – это люди пожилого возраста, которые входят в отдельную группу риска. Поэтому мы всегда после работы с ковидными больными проходим определенный период обсервации", – рассказывает Евгений.

Видео: Сегодня

Напомним, что 24 февраля в Украине начался первый этап вакцинации, который затронет медиков, однако было принято решение, что делать прививку никого заставлять не будут.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Сделал и пошел работать": врач, который первым в Украине получил вакцину от коронавируса".