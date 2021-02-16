Pfizer начала регистрацию COVID-вакцины в Украине

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время конференции американо-украинского делового совета.

"Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer", – отметил он.

Министр добавил, что после регистрации в Украине препарат можно официально ввозить, в том числе коммерческим компаниям, и использовать.

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"Никаких преград для этого не будет", – подчеркнул Степанов.

Как сообщалось ранее, государственный экспертный центр Минздрава получил заявку на регистрацию в Украине COVID-вакцины от компании AstraZeneca.

Также мы писали, что 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов. Почему так произошло и когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 – читайте в материале "Сегодня".