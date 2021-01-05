"Пленки Шеремета": экс-спецназовец готов дать показания в Офисе генпрокурора

Записи, на которых белорусские силовики обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета, распространил экс-сотрудник спецназа Игорь Макар. Теперь он заявил о готовности свидетельствовать в Офисе генпрокурора.

Об этом сообщает "Суспільне".

Мужчина рассказал, что после обнародования пленок, 4 декабря, с ним связались представители спецслужб Украины. Макар намерен прилететь в Киев, но пока не знает когда – все будет зависеть от украинской стороны.

"Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза", – отметил он.

По словам экс-силовика, пленки попали к нему еще в 2012 году от анонимного источника в КГБ. На записях он услышал имя своего друга Олега Алкаева (бывший начальник Минского СИЗО). Макар хотел спасти товарищу жизнь, поэтому передал записи американским спецслужбам.

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"Были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена... И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (бывший глава КГБ Беларуси), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", — сказал Макар.

Мужчина пояснил, что опубликовать записи он решил из-за массовых протестов в Беларуси – раньше, по его словам, в стране была другая политическая ситуация.

"Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы бы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, которые были совершены, в частности, убийство Шеремета. Если бы в 2016 году, когда Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом", – резюмировал экс-силовик.

Напомним, журналисты опубликовали записи разговоровглавы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева. Утверждается, что еще в 2012 году спецслужбы планировали подорвать Павла Шеремета.

Позже в Нацполиции заявили о наличии свидетельств причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста в Киеве четыре года назад.