Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдауну

В Украине по состоянию на 5 апреля ближе всего к красной зоне Харьковская и Хмельницкая область. Там самые тревожные показатели по коронавирусу.
Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".
По его словам, областям стоит обратить внимание на показатели загруженности коек и процент госпитализаций.
"Там Минздрав ведет достаточно активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией в частности. Будем видеть, не хочу делать каких-либо прогнозов. Думаю, что этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели", - сказал Немчинов.
В то же время о введении полного локдауна во всей стране, заявил министр, пока речь не идет.
Напомним, 5 апреля в Киеве начался жесткий карантин с ограничением передвижения в общественном транспорте.
Новые ограничения вызвали транспортный коллапс в столице – киевляне пытаются попасть в транспорт по старым пропускам, просто письмам с работы и с помощью слез и уговоров.
Также смотрите: 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.
Новости на эту же тему: