Почему Лещенко молчит о ремонте элитной квартиры: эксперты подсчитали расходы

Квартирный скандал, прославивший члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, празднует пятую годовщину. Еще будучи депутатом со скромной зарплатой, политик приобрел в элитном жилом комплексе в центре столицы квартиру за баснословные 7,5 млн гривен.

Об этом говорится в новостях "Сегодня".

Генпрокурор даже подозревала Лещенко в незаконном обогащении. Впоследствии дело замяли, но у общественности остался главный вопрос – сделал ли экс-нардеп ремонт и когда же будет новоселье?

В своем видеоблоге бывший журналист жалуется: не хватает денег, чтоб закончить ремонт, который длится уже 4,5 года. Но соседи по вип-дому опровергают слова Лещенко.

"Там уже все... Там они уже завершают, там нет громких работ вообще. Там они постелили все, пол уже..."

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Эксперты подсчитали примерную стоимость ремонта в элитной квартире члена Наблюдательного совета "Укрзализныци".

"500 долларов на кв.м. выходит, это работа со строителями, черновыми и отделочными материалами. И, возможно, еще какую-то мебель купить", — рассказала дизайнер интерьера Ирина Бойко.

То есть, по очень скромным подсчетам, ремонт в квартире Лещенко выльется в кругленькую сумму — под 100 тыс. долларов, или 3 млн гривен.

"Я уверен, что у Сергея Лещенко дороже ремонт. Ну понимаете, а досчитайте туда еще, собственно говоря, всю аппаратуру, все остальное...", – отметил политолог Валентин Гладких.

Видео: Сегодня