Украина в 40-й раз перешла на летнее время. Когда это прекратится?

Семь главных вопросов о том, как мы переводим часы, чтобы жить в одном ритме с Европой

И снова – "время, вперед!" В ночь на 28 марта украинцы в юбилейный, сороковый раз перешли на летнее время. В СССР 1 апреля 1981 года власти устроили советским гражданам "первоапрельскую шутку", перевели часы на час вперед. Обосновывали экономической целесообразностью. Мол, будет страна меньше расходовать электроэнергии. С 1 октября часы перевели на час назад. Тоже для экономии. И так из года в год.

Кстати, наследница Союза – Россия уже семь лет как не переводит часы, у них постоянно зимнее время. Попробовала остаться в этом на зимнем времени и Украина. Но не получилось, опять отложили. Сайт "Сегодня" отвечает на семь главных вопросов о потерянном времени.

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Плюсы перевода часов

Украина живет по единому времени для всей страны, хотя де-факто расположена она в двух часовых поясах. Астрономический полдень в Ужгороде (крайний запад страны) наступает в 12 часов 37 минут по киевскому времени. В это время солнце там находится на юге. А астрономический полдень в Краматорске (крайний восток) – в 11 часов 37 минут.

Поэтому летнее время, на час вперед солнца, выгоднее жителям востока Украины, у них в июне солнце будет всходить не в три часа ночи, а в четыре. А заходить – после десяти часов вечера. На западе по летнему времени рассвет в июне придет в пять часов утра, а закат – после девяти часов вечера. Что выглядит достаточно приемлемым.

Зимнее время, наоборот, предпочтительнее жителям запада Украины. В декабре в восточных регионах солнце взойдет в 7 часов утра, зайдет в 3 часа дня. А на западе страны – в 8 часов утра и 4 часа дня. Что также является компромиссом. Если оставить в Украине летнее время, то ужгородцам в декабре придется начинать рабочий день в темноте! Потому что солнце там в 9 утра только появится из-за горизонта.

В чем минусы перевода часов?

Главная проблема – необходимость два раза в году перестраивать биологические ритмы организма. По мнению врачей, на перестройку может уходить до двух недель. Больше всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Происходит нарушение баланса между внутренними "биологическими часами" человека и реальным временем, которое показывают часы. По биологическим часам организм настраивает выработку гормонов, стабилизирует температуру тела во время сна и бодрствования. При переводе часов вперед получается, что пора вставать, а организм еще спит. И наоборот.

Почему опять пришлось "крутить стрелки"?

Украинские парламентарии решили пока оставить все, как есть, потому, что в Евросоюзе тоже не определились с этим вопросом. Ожидалось, что решение в ЕС будет принято до 28 марта 2021 года. Синхронизация часов с Европой имеет для Украины важное значение, так как от этого зависит расписание движения транспорта и другие логистические вопросы.

Если бы мы решили больше не переводить часы, а в Европе продолжили перевод стрелок, то Украине пришлось бы каждые полгода пересогласовывать расписание поездов, самолетов, автобусов, морских и речных судов. Поэтому было принято разумное решение: идти в унисон с Европой.

Почему в Европе снова переводят часы?

В 2019 году Европарламент принял постановление об отмене обязательного перевода часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. Планировалось, что с марта 2021 года каждая страна-член Евросоюза могла выбирать, оставить навсегда зимнее (астрономическое) либо летнее время. Но дискуссия до сих пор продолжается.

Когда европейцы определятся, в каком времени жить?

Ожидается, что это произойдет в 2022 году. Но есть сомнения. Напомним: в Европе три часовых пояса:

Западноевропейское время – Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу)

– Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу) Центральноевропейское время имеют 17 государств, у них время "Гринвич+1 час".

имеют 17 государств, у них время "Гринвич+1 час". Восточноевропейское время – Болгария, Греция, Румыния, Кипр, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, у них время "Гринвич+2 часа".

Это все зимнее время. Летнее – плюс еще 1 час.

Главная проблема – нет единства среди стран, живущих по центральноевропейскому времени. Если консенсуса достичь не удастся – получится "часовое лоскутное одеяло". Так как, например, Франция хочет жить по летнему времени, а соседние Бельгия и Нидерланды – по зимнему. Что вряд ли приемлемо.

Будем ли мы синхронизировать время с Европой

Несомненно. Правда, пока неясно, на каком времени останется Украина, если в ЕС все же введут не зимнее, а летнее время. Сейчас у нас "Гринвич+2 часа". Но не обязательно, что и Украина переведет время на час вперед. Не исключено, что у нас остается зимнее время. Тогда у нас оно будет таким же, как центральноевропейское летнее. Но возможно, введут и у нас летнее время. Тогда будет, как сейчас в Москве. При СССР Украина жила по московскому времени.

Что говорят эксперты

Экономист Олег Пендзин уверен: от перевода часов нужно отказываться. И не важно, в каком часовом поясе мы будем после этого жить.

"Природное время – зимнее и правильнее было бы остаться на нем, – говорит Олег Пендзин. – Но, скорее всего, если ЕС перейдет на летнее время, наши политики примут решение также перейти на летнее время, чтобы сохранить временной паритет. Насколько это правильно с точки зрения влияния на здоровье людей, пусть ответят врачи-физиологи. Главное, чтобы мы прекратили два раза в год крутить стрелки. Экономического эффекта от этого никакого".

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