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Почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов? Инфекционист назвала причины

18 января, 12:52

Виталий Андроник , Татьяна Очеретяная

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Украинцы стали делать меньше тестов на коронавирус. Однако одной причины в этом нет. Их может быть комплекс.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала завотделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Житомирского областного лабцентра Татьяна Лутай.

Так, инфекционист назвала такие причины:

Лутай добавила, что сейчас в лабораториях нет большой нагрузки.

"В течение двух месяцев в лаборатории менее 40% нагрузки. Даже образцы, которые приходят в 16-17 часов, исследуются в тот же день. Тогда как в загруженных период результат давался на вторые-третьи сутки. И результаты сразу вносят в систему и врач в онлайн-режиме видит их. Ни очередей с тестированием нет, ни очередей с выдачей результатов", – отметила она.

Напомним, ранее мы писали, что у всех семейных врачей будут быстрые тесты на коронавирус.

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Источник: Сегодня

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