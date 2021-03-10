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Почти 60 новых "имен". Украина расширила список наркотиков и психотропов

10 марта, 23:56

Стас Кожемякин

Кабмин надеется, что это поможет полиции бороться с распространением запрещенных препаратов

Кабинет министров предлагает расширить список запрещенных в Украине наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров.

Как сообщает Корреспондент, соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании 10 марта.

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В частности, авторы документа предлагают внести:

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Данное решение призвано дать правоохранительным органам возможность принимать дальнейшие процессуальные решения на этапе досудебного следствия.

Напомним, на прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за легализацию медикаментов на основе каннабиса.

Как мы уже сообщали, в 2020 году из незаконного оборота изъяли почти 6 тонн, или более 7 млн доз запрещенных веществ. При этом практически каждый седьмой сбыт осуществлялся через интернет.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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