Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу – медик

Несмотря на то, что многие говорят, что не болели коронавирусом и не испытывали никаких похожих симптомов, у 43% населения Украины есть антитела.

Об этом рассказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.

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Она отметила, что об этом говорят данные эпидемиологических исследований. Так как вирус циркулирует уже почти год, многие с ним сталкивались и имеют иммунный ответ организма.

"Люди подверглись риску инфицирования. Профессиональный – медики. Вы знаете, сколько у нас, к сожалению, заболели и погибли медиков. Это социальная сфера обслуживания, организованные коллективы. У нас начался подъем (заболеваемости – Ред.) после того, как дети пошли в школу, в высшие учебные заведения, поселились вместе в общежития и потом понесли болезнь домой", – отметила Виноград.