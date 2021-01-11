Под Донецком погиб боец ВСУ: Украина требует прекращения огня

В районе поселка Пески под Донецком в результате обстрела со стороны боевиков т. наз. "ДНР" погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщает в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла сегодня, 11 января, около 15:30.

Украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту в СММ ОБСЕ.

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Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину, говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За прошлые сутки, 10 января, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Поэтому ВСУ открыли ответный огонь по боевикам.

Также ранее сообщалось, что Генштаб назвал потери ВСУ на Донбассе в 2020 году. За весь 2020-й погибли 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ").

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