Под Горловкой снайпер боевиков смертельно ранил украинского военного

Военному была оказана первая медпомощь, но он скончался в ходе эвакуации

Сегодня, 11 февраля, около 9:30 утра под оккупированной боевиками Горловкой Донецкой области снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Украинская делегация в Трехсторонней группе по Донбассу.

Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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Напомним, 10 февраля боевики также нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Пески (Донецкая область) атаковал вражеский снайпер. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что 6 февраля на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

А 4 февраля неподалеку от населенного пункта Южное, расположенного в нескольких километрах к северо-западу от Горловки, боевики обстреляли наши позиции из минометов запрещенного калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

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