Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков "ДНР" – соцсети

Бойцы 503-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ в районе шахты "Южная" и населенного пункта Торецк (бывший Дзержинск) под Горловкой Донецкой области ответным огнем уничтожили 7 боевиков т.наз. "ДНР".

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает в своем Telegram-канале.

По словам офицера, уничтоженные боевики стали жертвой своего же нарушения мер безопасности, когда решили обстрелять подразделения ООС, в то время как украинские военные строго соблюдали мирные договоренности.

Он цитирует просепаратитские паблики, из которых следует, что четырех уничтоженных наемников уволили из "армии ДНР" задним числом.

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Напомним, что в пятницу, 19 февраля на Банковой прошло экстренное заседание СНБО, после которого секретарь совбеза Алексей Данилов рассказал, что командирам в зоне операции Объединенных сил на Донбассе не нужно будет ожидать согласования с вышестоящим командованием возможности открыть ответный огонь по противнику."Решение принимают мгновенно", – заявил он.

Также напомним, что под Горловкой боевики регулярно обстреливали позиции ВСУ.

Так, 11 февраля в районе поселка Зайцево от пули вражеского снайпера погиб десантник Александр Глушко (позывной "Бомба").

А 2 февраля около поселка Шумы смертельное ранение получил морпех Дмитрий Власенко, три года служивший в 503 ОБМП ВМС ВСУ.

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