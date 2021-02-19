Под Ровно "неотложка" застряла в снегу: медик два километра нес пациента на плечах

У 47-летнего мужчины начались судороги на фоне ДЦП и потребовалась госпитализация

В Ровенской области из-за вызванных непогодой снежных заносов карета скорой помощи не смогла добраться до пациента, поэтому фельдшер Степан Вознюк вынужден был нести его на спине более двух километров.

Об этом областной центр экстренной медицинской помощи сообщает на своей странице в Facebook.

Все произошло вечером 16 февраля, когда поступил вызов от семейного врача Тучинской амбулатории о том, что у 47-летнего жителя села Воронов Гощанского района начались судороги на фоне ДЦП. Его мать не знала, что делать.

Карета скорой помощи с фельдшерской бригадой, отправленная из Тучина, не могла проехать по указанному адресу из-за снежных заносов. Поэтому фельдшер Степан Вознюк взял необходимые медицинские препараты и отправился пешком. Он преодолел более двух километров, чтобы добраться до пациента.

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Вознюк оказал мужчине необходимую медицинскую помощь, но пациента нужно было доставить в больницу. Поэтому фельдшар взял больного на спину и нес его к автомобилю "неотложки". Таким образом его удалось госпитализировать в Гощанскую центральную районную больницу.

Напомним, несколько дней назад во Львовской области спасатели полтора километра несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой не смогла доехать из-за снега скорая помощь.

Видео: Сегодня

Однако не все подобные случаи имеют счастливый конец. Так, в Одесской области "скорая" застряла в снегу и не успела приехать к роженице, младенец умер.