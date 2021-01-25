Подарить праздник и веру в чудо: Фонд Рината Ахметова помогает детям вернуть слух

На долю многодетной семьи Носуленко из Донецкой области выпало немало испытаний. Война, от которой они бежали в Мариуполь. Необходимость психологической реабилитации для старших детей. Недостатки слуха и дорогостоящее лечение для младшего. Справиться с этим самостоятельно невозможно.

Кто помог в самые трудные времена – для новостей "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Жительница Мариуполя Марина Носуленко может забыть о любых личных делах, а вот время для детей найдет всегда. К тому же, старший сын Богдан уже помогает с младшими. Когда родители на работе – отводит и забирает младшего Максима из детсада, кормит его и убирает. А самый маленький Таир – балованный ребенок и ему все первому.

Больше сладостей самый маленький из трех братьев Таир любит активные игры. Максим с братом играет в мячик и машинки, рисует. А когда малыш чего-то не понимает – старший показывает ему, что к чему. Не понимает, потому что только учится слышать и разговаривать. Несколько лет назад у мальчика обнаружили недостаток слуха.

Мама Марина Носуленко говорит, что после диагностики Таиру вынесли "приговор" – тугоухость. Поэтому они обратились в Фонд Рината Ахметова.

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С Фондом Носуленко связывает много общих воспоминаний. Одно из них – летний отдых старших детей в лагере Святогорска.

"Фонд Рината Ахметова в нашей жизни играет как частичку семьи нашей. Помогал со слуховыми аппаратами младшему, потом подарил путевки детям. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за поддержку, за радость в детских лицах, глазах", – говорит мама.

В этом году семья приняла участие в акции "Ринат Ахметов – детям". Дети получила подарки и поздравления. Максиму нравятся подарки и вкусные конфеты от Фонда. Это 20-летняя традиция добра и личного участия в жизни детей. Представители Фонда уделяют внимание воспитанникам детских домов семейного типа, интернатов и участниками программ.

Алина Климчик, представитель Фонда Рината Ахметова, говорит:

"Таир Носуленко – один из более 100 тысяч детей, которые получили подарки в рамках 20-летия акции "Ринат Ахметов – детям". Главная задача акции – это изменить жизнь ребенка, подарить праздник и веру в чудо".

Видео: Сегодня

Напомним, только за последние шесть лет участниками благотворительной акции стали 700 тысяч детей со всей страны.