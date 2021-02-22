Подмышки пахнут чесноком. Беленюк обнаружил у себя "уникальную" способность

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк смог за восемь дней вылечится от коронавируса, но после этого, как он говорит, обрел уникальную способность – определять по запаху людей, которые переболели ковидом.
Об этом он написал в Facebook.
"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела", – отметил он.
Нардеп говорит, что сначала заметил специфический запах подмышек у себя, а потом и у своих спарринг-партнеров (по борьбе), которые переболели ковидом.
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"Мне он почему-то напоминает чеснок. Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Украина имеет талант", – написал Беленюк.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее европейские ученые провели исследование и выяснили, что потеря обоняния и вкуса может сохраняться через несколько месяцев после заражения. А все потому, что рецепторы, отвечающие за обоняние, отключаются, для того чтобы не допустить распространения коронавируса.
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