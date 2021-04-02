"Поджигателя" дверей Офиса президента отправили под домашний арест

В суде активист все отрицал и уверяет, что мирно протестовал

Печерский районный суд Киева принял решение по очередному активисту, причастному к погромам на Банковой. Алексея Билковского отправили под домашний арест. Он подозревается в поджоге дверей Офиса президента.

Об этом сообщают Грати.

Сторона обвинения утверждает, что активист не только пытался поджечь двери, но и нанес краской на фасад здания оскорбительные надписи.

Реклама

За эти все действия ему вменяют хулиганство с применением оружия и умышленное повреждение имущества. Сам Билковский в суде все отрицал и заявлял, что якобы протестовал мирно.

Билковский (стоит). Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Напомним, 1 апреля организатора протестов Сергея Филимонова поместили под домашний арест. Его защита добивалась отвода судьи, однако их ходатайство отклонили ранее в этот день. А недавно на передаче "Свобода слова Савика Шустера" Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция, и назвал акцию "художественной".