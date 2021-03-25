Поесть, попариться и заночевать: Бары, бани и отели работают даже в карантин (видео)

Заказать столик в ресторане или пойти с друзьями в сауну не представляет проблемы

Устроить грандиозное празднование дня рождения, попариться в бане, заселиться в отель и спокойно покушать в ресторане – легко, даже несмотря на локдаун и огромные штрафы.

Пока одни сидят дома, корреспондент новостей "Сегодня" Дарья Мельник поехала искать тех, кто не любит изменять привычкам даже в карантин.

По легенде, журналистка с друзьями хочет отдохнуть в Буковеле. Из-за карантина подъемники и развлекательные заведения на замке, отдыхающих пропускать не имеют права. Отелям работать разрешили, но при условии, что питание – в номере. Проверим.

Видео: Сегодня

Дарья пытается заселиться в самый популярный отель Буковеля с 31 марта по 3 апреля. Ей отвечают, что это возможно и предлагают также посетить кальян и ресторан, где можно завтракать, обедать и ужинать.

В Киеве рестораны тоже должны быть закрыты или работать только на вынос. По легенде, у девушки в пятницу, 26 марта, день рождения, и она хотела бы пригласить на празднование восемь человек. И ей предлагают большой стол на втором этаже ресторана. Любопытно, что именно это заведение в ноябре 2020 во время рейда полицейских уже штрафовали.

Журналисты обзвонили еще с десяток заведений и услышали, что они не принимают посетителей в локдаун и работают только на вынос, поэтому предлагают обращаться уже после 9 апреля.

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Однако за городом можно без проблем отпраздновать день рождения. Некоторые рестораны работают ежедневно с 11 до 22 часов, поэтому можно хоть столик, хоть целый банкет. Заказать баню – тоже не проблема.

В одном из загородных заведений пообещали самый лучший вариант для празднования дня рождения в эти выходные. На парковке ресторана стоит немало автомобилей. Администратор ресторана помогает выбрать место и предупреждает, что людей в зале будет немало, ведь там будут праздновать другой день рождения. Потому что в Киевской области хоть и локдаун – ресторан негласно работает. Очевидно, штрафы владельцев заведения не пугают, если имеется столько желающих отдохнуть в карантин.

Далее корреспондент отправляется в баню. Ей по телефону сказали, что заведение работает. Однако когда журналисты начали снимать на телефон, их разоблачили и сказали, что попариться не получится. Но не успели они уехать, как администратор вышел на улицу и предложил записаться на вечер. Да еще и показал, как все обустроено внутри.

Таким образом, как видите – вопреки запретам, найти, где можно было бы отпраздновать день рождения, попариться в бане – не проблема. И даже штраф от 34 до 170 тысяч гривен владельцев заведений не пугает.

Напомним, в Тернополе предприниматели массово через суд отменяют штрафы, которые им выписывает полиция за нарушение карантинных ограничений.