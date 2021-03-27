Прогноз погоды на апрель – синоптики рассказали, когда станет тепло

Заканчивается март, а украинцы по-прежнему не снимают теплые куртки и постят в соцсетях фото заснеженных улиц с комментариями типа "настало 41-е февраля". Однако синоптики обнадеживают: настоящая весна вот-вот придет.

Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет Украину в апреле, и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Ранее мы давали эксклюзивный прогноз погоды на всю весну

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Народный синоптик: Весь апрель погоде не верь

По расчетам Леонида Горбаня, ждать прихода настоящей весны придется всю первую половину апреля. То есть, потеплеет, но не так чтоб очень, среднесуточная температура не поднимется выше +10 градусов. Это значит, что ночью будет 2-3 градуса тепла, а днем не выше +15. Особенно холодной окажется первая неделя: среднесуточная температура не выше +5 тепла, ночами могут быть заморозки до трех градусов мороза. А в виде "первоапрельской шутки" в начале месяца возможен дождь и даже гроза.

Затем нас ждет короткий, на 3-4 дня, период тепла, но радоваться ему не выйдет из-за дождей. После 10-11 апреля тепло снова сменится мартовскими холодами. Их принесет холодный циклон с северо-востока, который к середине месяца прольется сильными ливнями, выпадет до 10 мм осадков. Но заморозков народный синоптик уже не обещает.

А вот вторая половина месяца окажется по-настоящему апрельской: теплой и солнечной. До 20-22 апреля будет постепенно теплеть, никаких дождей не видать. Дневная температура поднимется до +22 градусов в тени даже на севере страны, а на юге – выше +25 градусов.

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Ближе к концу месяца станет чуть прохладнее, однако среднесуточная температура не опустится ниже +10 градусов. Но в последнюю неделю апреля снова придется помокнуть: страну накроет циклон. Особо сильные дожди Леонид Горбань прогнозирует в предпасхальные дни: чистый четверг (28 апреля) или в страстную пятницу (29 апреля), в зависимости от региона. Но 30-го, в великую субботу, осадки должны прекратиться.

Укргидрометцентр: Месяц будет среднестатистическим

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что нынешний апрель окажется среднестатистическим: с температурами и осадками, близкими к норме.

Так по информации директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, среднемесячная температура в апреле обычно 7-11 градусов тепла, в горах – 2-6 градусов тепла. В этом году по расчетам гидрометцентра, ожидается в среднем +8-11 градусов, в горах +5-6 градусов. Осадков выпадет 30-57 мм, на западе и севере их будет больше, на юге, востоке и в центре меньше. А в Карпатах – до 100 мм и более.

Морозы в апреле случаются, бывало и до -16 градусов. А в Карпатах и на северо-востоке – даже -22 градуса! Но в этом году их вероятность минимальная. Абсолютный максимум температуры в апреле – 33 градуса тепла, в Карпатах – 22 градуса тепла.

Погодные сайты: Весна уже в начале

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что апрель ожидается намного более теплым и без значительных колебаний температуры, чем по расчетам Леонида Горбаня. При этом в первую пятидневку на севере и востоке Украины днем будет на 5-7 градусов теплее, чем в западных, центральных и южных регионах. Но ближе к Благовещенью (у православных этот день всегда выпадает на 7 апреля) температура выравняется по всей стране: днем 11-12 градусов тепла, ночью +4-5 градусов на севере и +7-8 градусов на юге. Во второй половине месяца потеплеет еще на 3-5 градусов, как днем, так и ночью.

Осадков погодные сайты "видят" немного: небольшие дожди, в зависимости от региона, возможны в период с 1 по 7 апреля, с 15 по 19-е и с 26 по 29-е. Кстати, по народным приметам, "какое Благовещение, такая и Пасха", то есть погода в эти праздники совпадает.

На Благовещение ожидается переменная облачность c небольшими осадками – на западе Украины и без осадков – в центре страны. В остальных регионах в этот праздник будет пасмурно, но сухо. То есть, если верить приметам, то святить уже в мае (Пасха 2-го мая) куличи и крашенки под ливнем не придется.

Еще один весенний прогноз – от мохнатого "синоптика" сурка Тимки Третьего. Он предсказал наступление весны в середине марте. Подробности смотрите в сюжете

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