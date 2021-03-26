Погром Офиса президента – активисты под домашним арестом готовятся к обороне

Евгений Строкань жалуется, что нельзя выйти на улицу. Продукты заказывает в службе доставки. В магазин за Влада Сорда ходит жена – и с ней нельзя ссориться

25 марта в Киеве суд продолжал избирать меры пресечения подозреваемым в погроме Офиса президента. Судебные процессы будут и на следующей неделе – судьям не хватило недели, чтобы принять решения в отношении всех участников. Так, судебные заседания продолжаются в отношении главы неформальной организации "Гонор" Сергея Филимонова. А также участника этой организации, которого обвиняют в поджеге дверей в ОП Алексея Белковского. Об этом пишут их сторонники в соцсетях.

До этого судьи отправили под домашний арест нескольких участников. Одного из них, Владислава Гранецкого-Стафийчука (Влад Сорд), подозревают в том, что он бил стекла в дверях Офиса президента. Остальных – в разрисовывании фасада здания.

"Сегодня" выяснило: некоторые из попавших под домашний арест не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. Некоторые из арестованных не намерены соглашаться с арестом и попытаются его обжаловать. Мы поинтересовались у активистов под домашним арестом, чем они занимаются и что планируют делать. Так, лидер организации "Невідомі патріоти" Евгений Строкань в комментарии "Сегодня" рассказал, что на акции протеста был с баллончиком краски. Но не в роли налетчика.

Строкань: Подозрение получили руководители организаций, хотя они ничего не разрисовывали

Ветеран АТО Евгений Строкань

"Подозрение мне базируется на том, что я пришел на акцию протеста, зная, что у других людей были с собой заранее приготовленные предметы. Есть перечень этих предметов. Мне инкриминируют то, что у меня был баллончик с краской. Но он же не несет опасности людям. Здание Офиса президента я не разрисовывал. Там в момент протеста было очень много людей, но подозрение вручили руководителям организаций", – сказал нам Строкань.

Как уточнил Строкань, после решения суда правоохранители надели на него электронный браслет.

"Также установили какую-то станцию слежения в моей квартире. Я не имею права выйти в магазин, кроме тех случаев, когда будет необходима госпитализация. Продукты покупаю с помощью служб доставки", – говорит Строкань.

Активист добавляет, что будет подавать апелляцию на решение суда. Считает, что домашнего ареста не заслужил.

Владу Сорду придется хорошо вести себя с женой – адвокат

Дмитрий Мазурок, адвокат арестованного поэта и издателя Влада Сорда, также заявил "Сегодня", что будет подавать апелляцию. Впрочем, на ключевой вопрос, разбивал ли Влад Сорд стекла в Офисе президента, Мазурок отвечает уклончиво.

Ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук

"Ему во время домашнего ареста не разрешается выходить в магазин. Приходится рассчитывать на чужую помощь, только так. Теперь ему придется хорошо себя вести с женой (улыбается – Авт.), – говорит Мазурок. – Мы пока не можем комментировать вопрос о том, кто бил стекла. Полиция обнародовала видео, с помощью которого обосновывает претензии к Владиславу. Мы предлагаем всем составить свое мнение (о том, достаточно ли доказательно это видео, – "Сегодня") Чуть позже мы сформируем свою позицию и озвучим ее".

Напомним, ранее в МВД назвали имена причастных к штурму Офиса президента. После погрома здание Офиса президента начали отмывать от краски. Как это происходило – сообщается в сюжете.

Видео: Сегодня