Похитили или заблудился? Оккупанты передали ВСУ тело молодого бойца

Российские оккупанты на Донбассе разгоняют в Сети фейк, что 4 апреля в результате боестолкновения у поселка Шумы под Горловкой якобы погиб боец ВСУ, а командование части скрывает информацию о его смерти.

Об этом 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ "Эдельвейс" сообщает на своей странице в Facebook.

Исчезновение безоружного бойца заметили вечером 3 апреля. При этом в месте его исчезновения боестолкновения зафиксированы не были. Военнослужащий не долго служил в подразделении, но характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Был спортсменом и сторонником здорового образа жизни.

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Командование части немедленно начало поиски военнослужащего, однако они не дали результата. Об исчезновении бойца уведомили соответствующие службы.

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Как подчеркивают в 10-й бригаде, рассматриваются разные версии произошедшего: потеря ориентировки и даже похищение. Но до последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке.

Сегодня, 6 апреля, на КПВВ "Марьинка", оккупанты передали тело погибшего бойца, имя которого не сообщается из этических соображений.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что начиная с 26 марта на Донбассе погибли 10 украинских военных.

Также напомним, что в июле-2020 оккупанты передали украинским военным тело медика, который погиб недалеко от Зайцево при попытке спасти раненого побратима.

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