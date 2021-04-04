Похолодание и штормовой ветер: как изменится погода в Украине в ближайшие дни

В понедельник, 5 апреля, в Украине будет прохладная погода, в некоторых регионах прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет около +7-12 градусов, разве что где-то в западных областях переступит порог до +14 градусов. В прибрежных регионах ожидается +4-9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы возможна минусовая температура. На западе Украины в этот день тепло, однако там будет сильный юго-западный ветер.

На юге, востоке и в центральных областях прогнозируют периодические дожди. На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве 5 апреля ночью ожидается от 1 мороза до 3 градусов тепла, а днем около +10 градусов. Осадков в столице не прогнозируют.

Однако уже со вторника, 6 апреля, в Украину придет существенное похолодание – циклон приведет осадки и неблагоприятную погоду в течение 7-8 апреля.

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"Местами сильные осадки и штормовой ветер. На западе, севере и местами в центральных областях возможны снегопады и налипание мокрого снега. Восток, юг и значительная часть центра получат от циклона дожди – там будет значительно теплее и сильный, до штормового, ветер. Киевляне, в столице пока относительно спокойно, однако есть много шансов на сложную синоптическую ситуацию с мокрым снегом и сильным ветром в течение 7-8 апреля", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве в воскресенье местами небольшой дождь. Днем – до 10 градусов тепла.

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