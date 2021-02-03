"Пока я жив – вы горем обеспечены": под Полтавой копы поймали беглого рецидивиста

У 49-летнего заключенного было несколько оригинальных наколок

Сергей Ковин / Фото: Нацполиция

Сегодня под Полтавой полиция поймала рецидивиста, который отбывал в колонии срок за кражу и сбежал в середине января. По данным МВД, 49-летний беглец Сергей Ковин был осужден за кражу с проникновением в жилье.

Как рассказали сайту "Сегодня" в пресс-центре полиции Полтавской области, сбежавший из Новобугского исправительного центра (№103, Николаевская область) беглец затаился в селе Малая Перещепина близ Новых Санжар.

"Оперативники вычислили его местонахождение и уже собрались задерживать. Но беглец сам ускорил свое задержание тем, что попытался угнать автомобиль из гаража местного жителя. Его попытка оказалась безуспешной, после чего он был задержан. У беглеца заканчивался срок в колонии, ему оставалось совсем немного отсидеть. Теперь получит новый срок за побег", – рассказал нам спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Злоумышленник пытался угнать Citroen Berlingo / Фото: Нацполиция

По его словам, сейчас угрозыск проверяет причастность Ковина к другим преступлениям. Ранее мужчина неоднократно был судим за многочисленные кражи, разбои, незаконные завладения транспортными средствами и другие преступления.

Как оказалось, у мужчины было несколько занимательных наколок: дракон, тигр, иероглифы и надписи: "Пока я жив – вы горем обеспечены" и "Искал я счастье и покой – нашел решетку и конвой".

Напомним, ранее в Черниговском СИЗО подростки избили сотрудника и попытались сбежать.

А в Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора.

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