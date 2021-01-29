Покерного клуба в Доме профсоюзов не будет: реакция Ткаченко

Глава Минкульта напомнил, что в этом здании люди умирали во время Революции Достоинства

Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко шокировало известие, что в Доме профсоюзов в Киеве планируют открыть покерный клуб. В ведомстве намерены помешать этому.

Об этом он написал в Telegram.

Он напомнил, что в этом здании во время Революции Достоинства в 2014 году был штаб Майдана, а потом там во время пожара гибли люди.

Министр считает, что память о тех трагических событиях должна быть сохранена.

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"Обеспокоен такими действиями и решениями. Очевидно, что для "спортивного покера" там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В случае, если факт будет доказан – МКИП (его министерство) сделает все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений", – заявил Ткаченко.

Отметим, что в Доме профсоюзов не первый раз пытаются открыть развлекательное заведение. В 2018 году там появилась вывеска фаст-фуда KFC. Появление ресторана в здании, где погибли люди, вызвало гнев активистов: в ход пошли баллончики с краской и блокирование работы заведения. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие KFC в Доме профсоюзов – это большая ошибка.

А в 2016 году демонтаж незаконной надстройки над Домом профсоюзов в Киеве обернулся массовым побоищем. В результате была сломана часть забора и выбито стекло в дверях кафе (которое находилось на первом этаже здания).