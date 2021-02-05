"Полицейский в смартфтоне": в Украине тестируется новая система фиксации нарушений ПДД

Водители смогут сами фиксировать нарушения других участников дорожного движения, а полиция потом выпишет штраф

Скоро водители смогут штрафовать друг друга. Если кто-то лихачит на дороге, нарушает правила, другие участники дорожного движения смогут записать нарушение на видео с помощью мобильного и отправить в полицию.Это можно будет сделать благодаря приложению, которое пока что условно называют "Полицейский в смартфоне". Приложение уже работает в тестовом режиме. Разработчики считают, что подобное новшество может помочь навести порядок на дорогах в качестве дополнения к камерам видеофиксации нарушений водителями правил дорожного движения (ПДД).

Сайт "Сегодня" писал о стартапе dashcamUa, который разработали программисты одной из общественных организаций. Пока новинка воспринимается полицией с настороженностью. Но, по словам разработчиков, некоторые подразделения полиции уже штрафуют нарушителей ПДД, используя видео, которое им прислали неравнодушные свидетели.

Как это работает

Суть новшества в том, что специальное мобильное приложение превращает смартфон водителя в смарт-видеорегистратор. Используя приложение, водитель может легко сохранить маневры нарушителя, свидетелем которых он стал на дороге, и переслать это видео в полицию.

Подробнее о том, как это работает, читайте в эксклюзиве "Сегодня" Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают "шпионить" друг за другом

Как рассказал нам основатель стартапа Алексей Афонин, летом 2020-го приложение было запущено в тестовой версии. За это время его скачало около 16 тыс. пользователей.

"Ежедневные подачи видео со всех концов Украины позволили сформировать базу нарушений, которая конкурирует с официальной базой Национальной полиции Украины, – говорит Алексей Афонин. – Для полиции любого государства нет шансов конкурировать с краудсорсинговой системой, когда тысячи водителей контролируют буквально все участки дорог. Никакие бюджеты на камеры и количество полицейских не смогут сравниться с эффективностью работы современных IT-решений".

Подчеркнем, что запуск такой системы не стоит госбюджету ни копейки. Водители загружают приложение на свои смартфоны, и в прямом смысле за один день все дороги страны эффективно контролируются самими водителями.

Не будет ли "вендетты"?

Создатели приложения утверждают, что система – не столько для штрафов, сколько для предупреждения нарушений. Водителю сложно определить, установлено ли в соседних автомобилях приложение. И, соответственно, высоки шансы, что нарушение может быть снято и отправлено в полицию. Поэтому он поневоле станет соблюдать ПДД.

А как насчет личной безопасности тех, кто зафиксировал нарушение ПДД и сообщил о нем полиции? Если оштрафованный узнает, кто на него "настучал", он может и отомстить "борцу за справедливость".

Алексей Афонин разъяснил: анонимность заявителя гарантирована. Сейчас видео нарушений отправляется с заявлением в полицию от имени общественной организации "ДешкемЮЕй". Поскольку информация о приложении защищена, то ответственность за чистоту данных берет на себя общественная организация.

Полиция уже штрафует

Мы выяснили: по таким заявлениям патрульная полиция уже выписывает постановления о штрафах. Но пока далеко не везде.

"Благодаря этой программе, выявляем намного больше нарушений ПДД, чем раньше, – говорит замначальника управления патрульной полиции города Бровары (Киевская область) Юрий Ющенко. – Получив заявление общественников, вызываем нарушителя в полицию, показываем ему видео с моментом нарушения. Большинство являются, признают вину и согласны оплатить штраф. При этом удивляются: как удалось их выявить? Областное руководство нашу инициативу поддерживает. К сожалению, успеваем реагировать далеко не на все сигналы, их поступает очень много".

Для справки: срок привлечения к админответственности за нарушение ПДД – не более трех месяцев с момента нарушения. Потом наказание "сгорает".

Протокол о штрафе за нарушение ПДД / Фото: Сегодня

Партнер проекта dashcamUa адвокат Иван Пятак разъяснил нам, что законодательство не обязывает патрульную полицию привлекать к ответственности водителей на основании видеофиксации нарушений с помощью "полицейского в смартфоне".

"Но мы используем закон "Об обращении граждан", в котором сказано, что полиция обязана принять заявление о любом нарушении закона. И в течение 30 дней сообщить заявителю о результатах. В большинстве случаев получаем отписки. Но лед тронулся, полиция все чаще использует нашу информацию для повышения безопасности на дорогах", – рассказал Иван Пятак.

Насколько это законно

Адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей, напомнил: приложение не позволяет достоверно определить, кто был за рулем в момент нарушения. Можно лишь выяснить ФИО владельца машины.

"В 2010 году норму о привлечении к ответственности владельца автомобиля Конституционный суд признал не соответствующей Конституции . Нельзя привлекать к ответственности того, кто не совершал ничего, только потому, что ему принадлежит некое имущество, в том числе автомобиль. Также никто не обязан, в соответствии со ст. 63 Конституции, свидетельствовать против себя и своих близких", – аргументирует Вадим Володарский.

Что может измениться

Чтобы в корне поменять ситуацию, создатели dashcamUa совместно с МВД готовят проект изменений в законодательство Украины. Есть шансы, что система может быть официально запущена уже в этом году. Предусмотрен механизм выплат вознаграждения заявителю в размере 20% от штрафа, уплаченного нарушителем.

Один из авторов "дорожной карты" по новому законопроекту, эксперт World Bank EaP Transport Panel по законодательному обеспечению безопасности дорожного движения, Владимир Караваев разъяснил нам, какие изменения в закон надо внести, чтобы разработка стала легитимной не только технически, но и юридически.

"Вопросов много, так как имеем дело с электронным доказательством, – говорит Владимир Караваев. – Надо уточнить, какие к нему требования, определиться со статусом лица, у которого находится программа для фиксации нарушения, наконец указать: это автоматическая фиксация или полуавтоматическая. Ведь человек при этом нажимает на какие-то кнопки! Перечислить, какие виды нарушений могут фиксироваться, какие нет. Очевидно, что это не будет превышение скорости и пьянство за рулем".

Эксперт отметил еще один момент: поскольку приложение не фиксирует, кто был за рулем, нужно будет прописать в законе солидарную ответственность владельца автомобиля и водителя, как, например, в Нидерландах или Польше.

Фиксирует не только нарушения

По словам Алексея Афонина, фиксация нарушений ПДД – только одна из функций приложения.

В обновленной версии приложения разработчики добавили функцию автоматического определения аварии. Система завязана на срабатывание датчиков, которые есть во всех смартфонах – акселерометры и гироскопы. Точность системы высокая и позволяет отфильтровывать "шумы" (падение телефона, резкие остановки).

При аварии система сможет автоматически высылать точные данные по ДТП на ближайшие посты полиции и скорой помощи, при необходимости и спасателям. Кроме этого, моментальное сообщение о аварии будет отсылаться на активные приложения в автомобилях, которые движутся в направлении к точке аварии.

Такое экстренное предупреждение особенно важно при плохих погодных условиях (темное время суток, гололед, снег, дождь). В будущем пользователи смогут добавлять в приложение список контактных лиц, которым, в случае аварии, автоматически придут СМС-сообщения о случившемся.

"Приложение dashcamUa не только снижает количество смертей на дорогах, используя основной функционал в качестве превентивной меры против нарушений ПДД, но и помогает уменьшить количество жертв среди тех, кто попал в аварию. Согласно множеству исследований, медицинская помощь, оказанная в течение "золотого часа", сокращает число летальных исходов на 20%", – аргументирует Алексей Афонин.

Есть и другие программы

Стартап, о котором мы расказали, не единственный в Украине. Есть и другие, помогающие нарушителям за рулем узнать о штрафе. Так мультифункциональный сервис "Штрафы UA" запустил функцию, помогающую предпринимателям контролировать оплату всех штрафов за нарушение ПДД по всем транспортным средствам, которые они используют для ведения бизнеса. Речь идет о системе автоматической фиксации ("письма счастья"). Раньше такую информацию могли видеть только автомобилисты-частники. Немало случаев, когда украинцам блокируют платежные карты за неоплату штрафов по "письмам счастья".

Можно контролировать до 10 машин и получать уведомления не только по штрафам ПДД, которые оформлены на автомобили, но и по штрафам, выписанным на водителей. Это дает возможность своевременно погашать штрафы и избегать ареста авто в случае неуплаты водителем или бывшим наемным сотрудником.

"Ни один из специализированных сервисов, представленных в Украине, не давал такой возможности. Поэтому нередко штрафы продолжают числиться за автомобилями владельца бизнеса до момента возникновения неприятностей, – рассказывает основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров. – О наличии штрафа узнают уже, когда исполнительная служба назначила дополнительные санкции за неуплату. Например, арест банковского счета или конфискация автомобиля прямо в пути. Нарушители же остаются в стороне".

В Украине более восьми месяцев работают камеры автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Подробнее смотрите в сюжете