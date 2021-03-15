Половину Украины зальют дожди: где будет бушевать циклон

В целом вся неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной

Сегодняшние тепло и осадки продолжатся и во вторник. 16 марта в Украине температурные качели от 1 до 12 градусов тепла, а на западе даже возможен мокрый снег.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius (карта). Он со своими атмосферными фронтами обусловит осадки – преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом.

На остальной территории Украины 16 марта сухо: восточный антициклон не будет пускать влажный воздух на север, восток и в центральную часть Украины.

Ветер разделится: в западных областях он будет северного направления, на остальной территории Украины – юго-восточного, практически повсеместно порывистый, некомфортный.

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Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается достаточно высокой, 4-10 градусов, на юге – до +12.

А вот в западных областях будет холодно, всего лишь 1-4 градуса выше нуля.

В Киеве вторник будет теплым, 7-9 градусов, и без осадков. Вероятны порывы ветра до 7-11 метров в секунду.

"В целом неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной", – добавила Диденко.

Тем временем на центральную часть США обрушился снежный шторм. Как сообщали новости "Сегодня", посреди марта в Америке выпал снег, а также град и сильный дождь.