Пользы больше, чем вреда: Комаровский объяснил, почему нужна вакцинация от COVID-19

Известный украинский врач и популярный телеведущий Евгений Комаровский, который заявлял, что вакцины от COVID-19 помогут в лечении онкологии, обязательно будет вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает издание "Гордон".

"Буду ли я вакцинироваться? Однозначно. Конечно", – сказал Комаровский, однако согласился с мнением, что вакцины от коронавируса были изготовлены в кратчайшие сроки и не до конца пока изучены.

"Есть один самый главный вопрос: она (вакцина) вызывает образование антител или не вызывает? Это самый главный вопрос", – говорит Комаровский.

На вопрос, может ли навредить эта вакцина, доктор заметил: "Может ли вакцина навредить больше, чем коронавирус? Это крайне маловероятно. … Ни один врач даже не может нарисовать этот механизм".

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По словам медика, он хотел бы вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson. А прививаться вакциной Covishield не будет, поскольку переболел COVID-19 в конце ноября 2020 года и имеет иммунитет на шесть месяцев.

Комаровский раскритиковал украинские власти, что они не предоставили гражданам полной информации о вакцине Covishield.

"Мы слово Covishield все узнали две недели назад. Это ужас! С людьми надо разговаривать, прежде всего с врачами. Мне не нравится, когда начинают рассказывать: "Ну, уже Индия..." Ну и что, что Индия? Это не проблема. Проблема одна: дайте материалы по эффективности и безопасности. Если ВОЗ это сертифицировала, такие материалы должны существовать", – отметил врач.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Британии заявили: вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, когда ждать спада эпидемии коронавируса в Украине.

Видео: Сегодня