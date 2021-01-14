Помог ли локдаун Украине: когда станет известен результат

В Минздраве объяснили, как Украина будет жить после окончания жесткого карантина

Жесткий карантин в Украине ввели на 16 дней и продлится он до 24 января. Вот только его результаты – помог ли он остановить распространение коронавируса – станут известны гораздо позже.

Как рассказали нам в пресс-службе Минздрава, после 24 января заканчиваются усиленные ограничения. Об их продлении сейчас постановлений нет.

"Поэтому будут автоматически возвращены ограничения, которые действовали до 8 января – ограничения "оранжевой зоны", поскольку сам (общенациональный) карантин действует до 28 февраля. Изменения в карантин принимает Кабинет министров, пока о них не идет речи. Если будет продолжение, то Кабмин примет решение накануне, в среду", – сказали в ведомстве.

В свою очередь эпидемиолог Екатерина Сояк в комментарии сайту "Сегодня" объяснила, когда будут известны итоги январского карантина.

"Результаты усиленных ограничений мы увидим лишь через две недели после их окончания. Это примерно начало февраля. Тогда мы должны увидеть спад заболеваемости. В промежуток времени, когда усиленные ограничения снимаются и еще нет результатов – должен действовать адаптивный карантин", – сказала Сояк.

Как сообщали новости "Сегодня", с 19 декабря в Украине начали действовать новые карантинные ограничения. К "оранжевым" добавились еще несколько запретов.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине хотят вернуть адаптивный карантин.

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