"Пошел на х*й": Арестович ответил на просьбу писать на украинском языке

Советник Ермака может попасть в языковой скандал из-за своей фразы в Facebook

Спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович поскандалил в Сети из-за украинского языка. Он простым матом на три буквы послал пользователя, который в комментариях попросил Арестовича изъясняться на украинском.

Он опубликовал в Facebook пост на русском языке о том, что уже два дня идут заседания в рамках ТКГ.

"Украинская делегация в ТКГ – это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удается договориться и без спецназа", – написал спикер ТКГ.

В комментариях к посту некий Виктор Иванов обратился к Арестовичу: "Это же – на украинском. Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации".

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На это Арестович ответил кратко: "Пошел на х*й. Так понятнее?".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский рассказывал об отношении к украинскому языку. Он дал понять, что в Украине может быть только один государственный язык.

Напомним, ранее в Одессе клиентка магазина устроила скандал из-за сервиса на украинском.