После вакцинации можно будет снова заболеть? Степанов назвал три варианта

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после вакцинации от коронавируса украинцы либо вообще больше не заразятся, либо ковид может попасть в организм, но не будет представлять опасности для человека. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
Он рассказал, что такое эффективность вакцин, как они должны действовать, и назвал категории людей, которые по-разному будут реагировать на ковид после вакцинации:
- люди, которые точно не заболеют после вакцинации;
- люди, в организм которых таки попадет вирус, но не будет никаких клинических проявлений – бессимптомное течение болезни (у человека может быть позитивный ПЦР-тест, но не будет проявлений болезни);
- люди могут заболеть, но будут иметь легкую форму болезни.
"По такому принципу считается эффективность любой вакцины", – добавил Степанов.
Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми и кого именно.
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