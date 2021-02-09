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После вакцинации можно будет снова заболеть? Степанов назвал три варианта

9 февраля, 10:21

Сергей Мартынец

После вакцинации люди будут по-разному реагировать на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после вакцинации от коронавируса украинцы либо вообще больше не заразятся, либо ковид может попасть в организм, но не будет представлять опасности для человека. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Он рассказал, что такое эффективность вакцин, как они должны действовать, и назвал категории людей, которые по-разному будут реагировать на ковид после вакцинации:

"По такому принципу считается эффективность любой вакцины", – добавил Степанов.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми и кого именно.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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